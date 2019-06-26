Скончался актер и режиссер Валерий Харченко

Советский и российский актер и режиссер Валерий Харченко скончался в возрасте 81 года.

Последние годы жизни Харченко проживал в Доме ветеранов кино. Артист почувствовал недомогание вечером во вторник, 25 июня. Его супруга вызвала скорую помощь, но медики не смогли спасти актера.

Харченко долгое время боролся с серьезным заболеванием, передает «Пятый канал».

Валерий Харченко снимался в таких фильмах как «Взрыв после полуночи», «Дом для Серафима», «Зарубки на память». Также он участвовал в создании ряда кинокартин, в том числе работал с режиссером Андреем Тарковским на съемках фильма «Зеркало».

О месте и дате прощания будет сообщено в ближайшее время.

Напомним, ранее скончался российский актер Андрей Харитонов.