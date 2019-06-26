Mitsubishi приобретет производство самолетов CRJ за полмиллиарда долларов

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) заключило соглашение с канадской компанией Bombardier Inc. о покупке подразделения региональных самолетов. Стоимость сделки составляет $550 млн.

Как передает пресс-служба MHI, сделка завершится в первой половине 2020 года. После этого Bombardier выйдет из сферы коммерческой авиации.

Японская компания также приобретает услуги по техническому обслуживанию, поддержке, восстановлению, маркетингу и продаже самолетов серии CRJ.

Ранее сообщалось, что самолет SpaceJet японской авиакомпании Mitsubishi Heavy Industries Ltd. будет представлен публике на авиасалоне в Париже на следующей неделе.