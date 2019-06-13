Новости бизнеса

16:38 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Во Франции представят новый авиалайнер SpaceJet, построенный в Японии впервые с 1960-х годов

16:24, 13.06.2019
Во Франции представят новый авиалайнер SpaceJet, построенный в Японии впервые с 1960-х годов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самолет SpaceJet японской авиакомпании Mitsubishi Heavy Industries Ltd. будет представлен публике на авиасалоне в Париже на следующей неделе.

Как отмечает Bloomberg, SpaceJet — первый авиалайнер, построенный в Японии с 1960-х годов.

Самолет будет презентован на авиасалоне в Ле Бурже, недалеко от французской столицы.

Как рассказал директор по развитию SpaceJet в Mitsubishi Aircraft Corp Алекс Беллами, также будет представлен второй самолет компании на 76 пассажиров. Он будет называться SpaceJet 100 или M100.

Поставки нового авиалайнера планируется начать к 2023 году.

Ранее «Реальное время» писало, что из-за антироссийских санкций на год будет сдвинута реализация проекта по созданию российского самолета МС-21.

БизнесТранспорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров