Во Франции представят новый авиалайнер SpaceJet, построенный в Японии впервые с 1960-х годов
Самолет SpaceJet японской авиакомпании Mitsubishi Heavy Industries Ltd. будет представлен публике на авиасалоне в Париже на следующей неделе.
Как отмечает Bloomberg, SpaceJet — первый авиалайнер, построенный в Японии с 1960-х годов.
Самолет будет презентован на авиасалоне в Ле Бурже, недалеко от французской столицы.
Как рассказал директор по развитию SpaceJet в Mitsubishi Aircraft Corp Алекс Беллами, также будет представлен второй самолет компании на 76 пассажиров. Он будет называться SpaceJet 100 или M100.
Поставки нового авиалайнера планируется начать к 2023 году.
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