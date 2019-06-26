Чиновница из Владимирской области порекомендовала молодым девушкам сначала рожать, а потом учиться

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Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина на круглом столе по вопросам поддержки материнства посоветовала молодым девушкам сначала рожать детей, а потом получать образование.

«Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины», — приводит слова чиновницы «Зебра-ТВ».



Напомним, в ноябре прошлого года разгорелся скандал вокруг главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких после ее слов о том, что государство не обязано финансировать все проекты для молодежи и детей. Фраза «государство не просило [ваших родителей] вас рожать» стала своеобразным мемом на федеральном уровне.

После этого Глацких была временно отстранена от должности, губернатор упразднил ее департамент, а сама чиновница хоть и вернулась позже на должность, лишилась ряда привилегий, например, была исключена из очереди на жилищную субсидию. Потом она приняла решение уволиться.