Ушел из жизни бывший муфтий Башкирии Нурмухамет Нигматуллин

На 73-м году жизни скончался бывший председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан муфтий Нурмухамет Нигматуллин.

Причина смерти не уточняется. Нигматуллин руководил духовным управлением на протяжении 27 лет — с 1992 года. В апреле он подал в отставку, пояснив, что сделал это ради того, чтобы завершилось строительство соборной мечети «Ар-Рахим».

Прощание с муфтием пройдет в уфимской мечети «Ихлас» в четверг, 27 июня. Его похоронят на мусульманском кладбище, передает ProUfu.ru.

Напомним, в апреле временно исполняющим обязанности председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан стал Айнур Биргалин.