Скончался российский актер Андрей Харитонов

Советский и российский актер Андрей Харитонов умер на 60-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.

Артист скончался в воскресенье, 23 июня. Причина смерти не уточняется. О месте и дате прощания будет объявлено в ближайшее время.

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Харитонов прославился ролями в таких фильмах, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Вольный ветер» и другие. Играл в Малом театре в Москве, а также снял киноленту «Жажда страсти», которая была удостоена специального приза «Кинотавра».

Напомним, ранее скончался музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов.