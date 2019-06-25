Брейк-данс, скейтбординг, скалолазание и серфинг предварительно включили в программу Олимпиады — 2024

На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне было принято решение предварительно включить брейк-данс, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг в программу летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

«Все четыре вида спорта, предложенные оргкомитетом, полностью соответствуют олимпийской повестке-2020, поскольку они способствуют тому, чтобы программа стала более сбалансированной по гендерному признаку и более урбанистической, и дают возможность наладить связь с молодым поколением, — сказал президент МОК Томас Бах.

Он добавил, что указанные виды спорта соответствуют этим принципам и расширяют общую динамичную концепцию Олимпиады, сообщается на сайте МОК.



Накануне на сессии МОК стало известно, что Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо.

