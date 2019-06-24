Зимняя Олимпиада 2026 года состоится в Милане и Кортина-д'Ампеццо

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом стало известно на сессии МОК, которая проходит в Лозанне (Швейцария).

Помимо итальянских городов на право проведения Олимпиады 2026 года претендовали шведские Стокгольм и Оре.

Также Италия получила право провести зимние Паралимпийские игры 2026 года, сообщается на официальном сайте МОК.



Напомним, что в прошлый раз Италия принимала Зимние Олимпийские игры в 2006 году. Тогда местом их проведения был Турин.

В прошлом году Зимние Олимпийские игры проходили в южнокорейском Пхенчхане. В 2022 году Олимпиаду будет принимать столица Китая Пекин.