Госдума приняла закон, который вводит обязательное подключение всех банков России к системе быстрых платежей

В третьем, окончательном чтении Госдума приняла закон, который регулирует деятельность платежных агрегаторов как банковских платежных агентов, сообщает ТАСС.

Согласно закону, подразумевается раскрытие Банку России информации о поставщиках платежных приложений. Документ определяет требования к порядку взаимодействия банка и организации — поставщика платежного приложения. Кредитные организации — операторы электронных денежных средств станут предоставлять информацию об операциях Банку России.

Вводится обязательное подключение всех российских банков к системе быстрых платежей. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, за 4 месяца работы системы быстрых платежей (СБП) — с 28 января по 28 мая — через нее было сделано 500 тыс. переводов на общую сумму 4,2 млрд рублей.

