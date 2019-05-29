За 4 месяца через Систему быстрых платежей было переведено 4,2 млрд рублей

За 4 месяца работы Системы быстрых платежей (СБП) — с 28 января по 28 мая — через нее было сделано 500 тыс. переводов на общую сумму 4,2 млрд рублей. Об этом сообщила начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ Мария Красенкова.

Всего системой воспользовались около 200 тыс. человек, пишет РБК со ссылкой на начальника управления инноваций Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрия Колесникова. По данным компании, 40% переводов проводится между своими счетами, 60% — между счетами разных клиентов.

С января СБП работала в ограниченном виде. ЦБ полноценно запустил систему быстрых платежей (СБП) в феврале. На старте в проекте участвовали 11 банков. Среди них: Ак Барс Банк, ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «Тинькофф банк», «Киви банк», «СКБ-банк», «Росбанк», «Совкомбанк» и РНКО «Платежный центр».

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова предложила перечислять зарплаты через Систему быстрых платежей для борьбы с «зарплатным рабством».