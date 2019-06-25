В Татарстане пять объектов здравоохранения капитально отремонтируют более чем за 80 млн рублей

ГИСУ РТ разместило заявку на выполнение капитального ремонта в нескольких объектах здравоохранения республики. Информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Максимальная цена контракта — 87 577 790 рублей. Источник финансирования — бюджет Татарстана. Согласно размещенным документам, запланирован капитальный ремонт республиканской клинической инфекционной больницы им. А.Ф. Агафонова, ремонт поликлиники Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава РТ, капремонт крыши стационара гинекологического отделения Рыбно-Слободской ЦРБ, капитальный ремонт комплекса объектов на Оренбургском тракте в Казани и здания стационара горбольницы №2 в Набережных Челнах. Работы должны быть выполнены до 31 января 2020 года.

Напомним, ранее президент республики Рустам Минниханов поручил сформировать и реализовать программы ремонта и благоустройства дворовых пространств, а также капремонта стационаров.

