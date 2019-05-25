В Татарстане появятся программы благоустройства дворовых пространств и ремонта стационаров

Президент республики Рустам Минниханов поручил сформировать и реализовать программы ремонта и благоустройства дворовых пространств, а также капремонта стационаров.

По словам главы РТ, дворы многоквартирных домов также являются общественными пространствами и необходимо уделять им пристальное внимание. Также важно привлекать общественность к обсуждению ремонта дворовых пространств, сообщает пресс-служба президента РТ.

Минниханов отметил, что в Татарстане вслед за программой капремонта поликлиник будет реализована программа капремонта стационаров — лечебных учреждений, больниц.

Как сообщила в Twitter официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, программы будут действовать пять лет.

Ранее Минниханов поддержал предложение «Единой России» по благоустройству дворов и поручил правительству республики заняться разработкой соответствующей программы.