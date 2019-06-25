Минэкономразвития определило самые проблемные моногорода России

Самые проблемные российские моногорода находятся в Челябинской области, Забайкалье, Хакасии и Карелии. Об этом сообщили в Минэкономразвития РФ.

Всего в списке ведомства приводятся 317 поселений с градообразующими предприятиями, из них 99 относятся к кризисным.

Среди наиболее проблемных — Бакал и Верхний Уфалей в Челябинской области, поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский в Забайкальском крае, село Туим и поселок Вершина Теи в Хакасии, городские поселения Надвоицы и Лахденпохья в Карелии, а также поселки Бытошь и Белая Березка в Брянской области, пишет РБК.

Основными признаками для оценки моногородов являются темпы роста экономики, показатели занятости, розничной торговли, оборота малых и средних предприятий, размер жилого фонда и уровень поддержки федерального бюджета.

Напомним, ранее в правительстве РФ уточнили, что за шесть лет (2019—2024 годы) затраты на новую госпрограмму развития моногородов превысят 57 млрд рублей.