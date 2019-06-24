За шесть лет затраты на новую госпрограмму развития моногородов превысят 57 млрд рублей

Правительство РФ разработало проект госпрограммы развития моногородов на 2019—2024 годы, затраты на ее реализацию оценивают в 57,3 млрд рублей, сообщает РБК.

На данный момент в России зарегистрировано 319 моногородов, которые расположены на территории 61 российского региона. Если в документе 2014 года к кризисным правительство отнесло 75 городов, то сейчас их число выросло на четверть. Больше всего кризисных моногородов в Поволжье (21). Среди регионов одна из наибольших концентраций проблемных центров в Пермском крае (6).

Напомним, ранее сообщалось, что моногорода Нижегородской области в 2019—2024 годах получат 165 млн рублей на реализацию мероприятий по поддержке и развитию социального бизнеса.

