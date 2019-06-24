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Минздрав РФ выступил против идеи Минфина разрешить продажу алкоголя через интернет

19:40, 24.06.2019
Минздрав РФ выступил против идеи Минфина разрешить продажу алкоголя через интернет
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения не поддерживает онлайн-продажу алкоголя, так как это приведет к увеличению его доступности. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

«Чем выше потребление алкоголя, тем выше смертность в трудоспособном возрасте. У Министерства здравоохранения имеются очень веские основания полагать, что разрешение интернет продажи неизбежно увеличит продажи и потребление алкоголя», — сказал замглавы Минздрава РФ.

Салагай подчеркнул, что разрешение интернет-торговли алкоголем идет вразрез с федеральным проектом «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография», который предусматривает снижение продаж алкогольной продукции, передает ТАСС.

Ранее РБК сообщило, что Министерство финансов РФ доработало законопроект о легализации онлайн-продаж алкоголя и планирует приступить к реализации проекта с 1 января 2020 года.

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