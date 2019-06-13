Минфин рассчитывает сделать легальной онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

Министерство финансов РФ доработало законопроект о легализации торговли алкоголем в интернете, сообщает РБК.

Предполагается, что онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года. В рамках первого этапа предполагается, что продавать онлайн можно будет исключительно вина и шампанское с защищенным географическим названием и защищенным наименованием места происхождения. Ожидается, что первый этап продлится с 1 января 2020 года до 1 января 2021 года. На втором этапе интернет-торговля должна будет распространиться на другие виды продукции, например на вина сельхозкомпаний.

Напомним, ранее ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила продавать алкоголь стоимостью от 2 тыс. рублей в интернете.

