МВД Грузии отстранило 10 полицейских за превышение полномочий при разгоне митинга в Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии приостановило служебные полномочия 10 полицейских, принимавших участие в разгоне митинга в Тбилиси в ночь на 21 июня.

Их подозревают в превышении полномочий. В действиях двух сотрудников правоохранительных органов выявлены признаки уголовного преступления, пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД Мамуку Челидзе.

Ранее стало известно, что число пострадавших во время акций протеста в ночь на 21 июня в Тбилиси составило 240 человек. Также Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 305 человек за время проведения митингов. Во время акций протеста спецназ открыл по протестующим огонь резиновыми пулями и использовал слезоточивый газ.