ФНС предложила рассылать налоговые уведомления на бумаге только инвалидам и пенсионерам

Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила внести изменения в Налоговый кодекс. Инициатива предполагает отказ от рассылки бумажных уведомлений налогоплательщикам.

Согласно предложенному для обсуждения проекту документа, на бумаге налоговые уведомления будут по-прежнему приходить инвалидам, пенсионерам и жителям отдаленных населенных пунктов.

Остальным же предлагается направлять электронные уведомления через личный кабинет налогоплательщика.

Также ФНС планирует не направлять письма с уведомлением, если сумма налогов составляет менее 100 рублей.

Напомним, что с 1 июня этого года налоговая служба изменила форму уведомления. Теперь вместе с ними не направляются отдельные платежные документы (квитанции по форме ПД).