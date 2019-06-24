ФНС предложила рассылать налоговые уведомления на бумаге только инвалидам и пенсионерам
Федеральная налоговая служба (ФНС) предложила внести изменения в Налоговый кодекс. Инициатива предполагает отказ от рассылки бумажных уведомлений налогоплательщикам.
Согласно предложенному для обсуждения проекту документа, на бумаге налоговые уведомления будут по-прежнему приходить инвалидам, пенсионерам и жителям отдаленных населенных пунктов.
Остальным же предлагается направлять электронные уведомления через личный кабинет налогоплательщика.
Также ФНС планирует не направлять письма с уведомлением, если сумма налогов составляет менее 100 рублей.
Напомним, что с 1 июня этого года налоговая служба изменила форму уведомления. Теперь вместе с ними не направляются отдельные платежные документы (квитанции по форме ПД).ОбществоВласть
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