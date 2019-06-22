США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли пять китайских IT-компаний в черный список вслед за корпорацией Huawei.

Среди этих компаний — Sugon, Integrated Circuit, Higon и Chengdu Haiguang, сообщает Bloomberg.

Те компании, в отношении которых введены ограничительные меры, не могут закупать американские товары и услуги.

Напомним, ранее в мае власти США ввели ограничительные меры в отношении Huawei. В результате запрета на ряд сделок с китайской компанией многие поставщики стали ограничивать сделки с ней. Китайский производитель подал иск в суд США, требуя признать незаконным внесение в черный список Министерства торговли.



Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп может пойти на смягчение санкций против Huawei, если его удовлетворят условия торговой сделки с КНР.