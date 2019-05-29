Huawei подала в суд на власти США

Китайский производитель техники Huawei подал иск в суд США, требуя признать незаконным внесение в черный список министерства торговли. Компания считает эти меры антиконституционными.

«Этот закон прямо определяет, что компания Huawei виновна, и предусматривает введение значительного числа ограничений для Huawei. Цель его предельно ясна — вытеснить Huawei с рынка США. Это тирания «использования законодательства вместо суда», что запрещено Конституцией США», — цитирует сообщение китайской компании «РИА Новости».

В Huawei подчеркивают, что суд должен признать ограничения, введенные властями, незаконными и противоречащими Конституции Соединенных Штатов.

Ранее Миниторг США внес компанию в черный список обвинив ее в промышленном шпионаже. Американские власти запретили проводить ряд сделок с Huawei. На практике это привело компанию к разрыву отношений с поставщиками комплектующих и ПО.