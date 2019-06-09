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В Минфине США допустили смягчение санкций против Huawei

18:26, 09.06.2019
В Минфине США допустили смягчение санкций против Huawei
Фото: flickr.com

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп может пойти на смягчение санкций против китайской компании Huawei, если его удовлетворят условия торговой сделки с КНР.

«Думаю, то, что сказал президент, означает, что если мы продвинемся на торговых переговорах, то, возможно, он захочет что-нибудь сделать для Huawei, при условии, что получит от Китая определенные гарантии» — заявил Мнучин в интервью CNBC.

Ранее Минторг США внес компанию Huawei в черный список, обвинив ее в промышленном шпионаже. Американские власти запретили проводить ряд сделок с Huawei. Китайский производитель подал иск в суд США, требуя признать незаконным внесение в черный список министерства торговли.

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