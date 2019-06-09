В Минфине США допустили смягчение санкций против Huawei

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент Дональд Трамп может пойти на смягчение санкций против китайской компании Huawei, если его удовлетворят условия торговой сделки с КНР.

«Думаю, то, что сказал президент, означает, что если мы продвинемся на торговых переговорах, то, возможно, он захочет что-нибудь сделать для Huawei, при условии, что получит от Китая определенные гарантии» — заявил Мнучин в интервью CNBC.



Ранее Минторг США внес компанию Huawei в черный список, обвинив ее в промышленном шпионаже. Американские власти запретили проводить ряд сделок с Huawei. Китайский производитель подал иск в суд США, требуя признать незаконным внесение в черный список министерства торговли.

