В Минимущества РБ отреагировали на новость «Реального времени» о 100-летних казармах в Уфе

Официальный аккаунт Минземимущества Башкирии во «ВКонтакте» ответил сегодня на новость «Реального времени», опубликованную в марте этого года. Заметка касалась жителей бывших казарм в Уфе, построенных более 170 лет назад.

По данным министерства, сейчас определяется целесообразность капитального ремонта здания. Также идет расчет необходимых затрат и определение источников финансирования.

Отдельно в Минземимущества РБ отметили, что комиссия проверяет законность заселения и оформления собственности тех, кто на сегодня живет в этом памятнике архитектуры.

Напомним, что бывшие казармы в Уфе, расположенные по адресу улица Карла Маркса, 55/1, находятся в аварийном состоянии. Жители уже не раз жаловались на опасность обрушения крыши и потолка. В Минобороны, которому ранее принадлежал объект, заявили, что здание исторического памятника находится в статусе нежилого.