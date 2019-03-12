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В Уфе обвалился потолок в 190-летнем доме

09:49, 12.03.2019 1
В Уфе обвалился потолок в 190-летнем доме
Фото: скриншот - vk.com

В здании старых казарм на улице Карла Маркса, 55/1 в Уфе частично обрушился потолок. Видеозапись происшествия опубликовала активист движения «Архзащита Уфы» Эльза Маулимшина.

На кадрах видно, как с потолка осыпаются перекрытия и куски штукатурки. На потолке заметно большое отверстие, из которого льется вода.

«Все осыпалось, рухнуло. Повсюду балки и сырость. Даже не знаю, как сейчас нам быть», — комментируют жильцы строения, снимая последствия обвала.

По словам Маулимшиной, аварийные службы Уфы во время проверки здания не обнаружили угрозы жизни и здоровью для живущих.

Между тем в администрации Уфы отметили, что объект находится в собственности у Министерства обороны РФ. Вопрос об удручающем состоянии дома находится на особом контроле мэрии, передает телеканал UTV.

Минобороны РФ прокомментировало обрушение потолка в здании старых казарм в Уфе. Отмечается, что двухэтажное строение имеет статус нежилого. Фактически проживающие в нем лица никакого отношения к Вооруженным силам России не имеют либо давно утратили связь с военным ведомством, поэтому «занимают аварийные помещения незаконно».

«Среди них действующих или бывших военнослужащих, а также других категорий лиц, подлежащих обеспечению жильем от Минобороны России, нет», — рассказали корреспонденту «Реального времени» в пресс-службе Центрального военного округа.

Напомним, ранее жильцы старых казарм в Уфе уже высказывали опасения, что здание может обрушиться из-за снега. Стоит отметить, что дом был признан объектом культурного наследия.

Общество Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12 марта
    жильцы могли б и сами не сидеть сложа руки
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