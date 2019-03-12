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Минобороны РФ прокомментировало обрушение потолка в здании старых казарм в Уфе

12:22, 12.03.2019
Минобороны РФ прокомментировало обрушение потолка в здании старых казарм в Уфе
Фото: скриншот - vk.com

Минобороны РФ заявило, что двухэтажное здание старых казарм по улице Карла Маркса в Уфе имеет статус нежилого.

Отмечается, что фактически проживающие в нем лица никакого отношения к Вооруженным силам России не имеют либо давно утратили связь с военным ведомством, поэтому «занимают аварийные помещения незаконно».

«Среди них действующих или бывших военнослужащих, а также других категорий лиц, подлежащих обеспечению жильем от Минобороны России, нет», — рассказали корреспонденту «Реального времени» в пресс-службе Центрального военного округа.

Кроме того, в январе 2019 года Минобороны РФ направило документы на передачу в собственность муниципальных властей указанного нежилого строения.

Напомним, сегодня в Уфе обвалился потолок старых казарм, которым насчитывается более 190 лет. Ранее сообщалось, что объект находится в ведении Минобороны РФ, там, предположительно, проживают военнослужащие со своими семьями, у них есть постоянная прописка.

Общество Башкортостан
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