Жильцы 170-летнего дома в Уфе боятся, что здание может обрушиться из-за снега

Жильцы старых казарм в Уфе боятся, что могут оказаться погребенными под завалами из-за снега.

Здание на улице Карла Маркса, 55/1 является объектом культурного наследия. В настоящий момент ему насчитывается более 170 лет. По словам местных жителей, снег с крыши казармы за зиму ни разу не чистили, так как у здания отсутствует управляющая компания.

В минувшие выходные часть снежного покрова сошла с крыши казарм, многим послышался треск деревянных перекрытий. На место прибыли сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы, которые предупредили уфимцев, что если поведет хоть одну балку, то жителям срочно нужно будет покинуть здание.

«Люди живут в казарме, здание ни разу не ремонтировалось, в нем нет горячей воды, нет газа, а жители готовят на электрических маленьких плитках. Здание уже дважды горело из-за замыкания старинной проводки. В бывшей солдатской столовой, что занимает часть первого этажа казармы, выбиты окна, в одно время там ночевали бомжи», — рассказала активист движения «Архзащита Уфы» Эльза Маулимшина.

Согласно ее данным, сейчас в строении, которое по документам числится нежилым, проживают военнослужащие со своими семьями, у них есть постоянная прописка.

Добавим, казармы на улице Карла Маркса были построены в 1824 году по личному распоряжению императора Александра I после того, как он посетил Уфу. Более 170 лет здание использовалось по первоначальному назначению.

С 1986 по 1999 год на территории военной части располагалось Уфимское высшее военное авиационное училище летчиков. Среди его выпускников — три Героя России. Решением правительства РФ училище расформировали.

Напомним, ранее бизнесмен из Стерлитамака построил дорогу из кирпичей старинной церкви.