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В Пермском крае увеличилось количество миллиардеров

08:44, 21.06.2019
В Пермском крае увеличилось количество миллиардеров
Фото: pixabay.com

Ежегодный доход в размере более 1 млрд рублей в Пермском крае задекларировали семь человек. Об этом заявила руководитель регионального ФНС Чулпан Госсамова по итогам 2018 года.

По ее словам, 16 человек задекларировали заработок от 500 млн до 1 млрд рублей. При этом в Прикамье наблюдается рост числа миллиардеров — в 2017 году их было всего три человека, пишет «Коммерсант».

Количество миллионеров с доходом от 500 млн до 1 млрд рублей сократилось — в прошлом году их насчитывалось в регионе 19 человек.

Напомним, на этой неделе Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России.

Общество
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