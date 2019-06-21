В Пермском крае увеличилось количество миллиардеров

Ежегодный доход в размере более 1 млрд рублей в Пермском крае задекларировали семь человек. Об этом заявила руководитель регионального ФНС Чулпан Госсамова по итогам 2018 года.

По ее словам, 16 человек задекларировали заработок от 500 млн до 1 млрд рублей. При этом в Прикамье наблюдается рост числа миллиардеров — в 2017 году их было всего три человека, пишет «Коммерсант».

Количество миллионеров с доходом от 500 млн до 1 млрд рублей сократилось — в прошлом году их насчитывалось в регионе 19 человек.

Напомним, на этой неделе Forbes составил рейтинг крупнейших землевладельцев России.