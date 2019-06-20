«Нижнекамскшина» отказалась от выплаты дивидендов за 2018 год

ПАО «Нижнекамскшина» не будет выплачивать дивиденды за 2018 год. Такое решение акционеры приняли на годовом собрании.

Акционеры решили чистую прибыль компании за 2018 год не распределять, направив лишь 3,3 млн рублей на пополнение резервного фонда компании, следует из сообщения компании.

В 2018 году ПАО «Нижнекамскшина» получило чистую прибыль по РСБУ в размере 311, 6 млн рублей. Это в 6,6 раза превышает показатель предшествующего года.



«На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику», — говорится в годовом отчете компании.



Последний раз ПАО «Нижнекамскшина» выплачивало дивиденды по итогам 2006 года.



Напомним, что совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом собрании рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды за 2018 год.

