ПАО «Нижнекамскшина» не намерено выплачивать дивиденды за 2018 год

Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» выступил на годовом собрании с рекомендацией акционерам принять решение не выплачивать дивиденды за 2018 год. Сведения размещены на официальном портале центра раскрытия корпоративной информации.

Совет директоров рекомендовал не распределять прибыль, полученную в 2018 году, только направить 3,3 млн рублей на пополнение резервного фонда. В 2018 году ПАО «Нижнекамскшина» получило чистую прибыль по РСБУ в размере 311, 6 млн рублей. Это в 6,6 раза превышает показатель предшествующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Нижнекамскшина» в январе — марте 2019 года получило чистый убыток в размере 155,3 млн рублей против 41,4 млн рублей чистой прибыли годом ранее. Об этом сказано в бухгалтерской отчетности компании по РСБУ.

