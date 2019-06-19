Бывший солдат из Альметьевска опроверг свои «показания» по делу крушения Boeing в Донбассе
Экс-военнослужащий из Альметьевска Максим Герасимов заявил, что не имеет никакого отношения к переписке, которая фигурирует в расследовании крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
«Это все фейк. Такого разговора не было. Там нарисовано все», — цитируют его «Открытые медиа».
При этом он отметил, что действительно переписывался в соцсетях с некой Анастасией Дороховой — именно эта переписка упоминается в расследовании. Герасимов заявил, что не знает, кто такая Дорохова, однако свою версию переписки предоставить не смог
Ранее The Bell сообщил, что переписка солдата из Альметьевская стала одним из доказательств причастности России к крушению малайзийского Boeing в Донбассе.
В материалах расследования, собранных международной следственной группой (JIT), оказалась беседа военнослужащего 2-го батальона 53-й зенитной ракетной бригады с девушкой Анастасией Дороховой. Издание предполагало, что с ней общался Максим Герасимов из Альметьевска. В 2014 году он проходил срочную службу в Курске, откуда, как предполагается, направили ЗРК «Бук» в сторону Донбасса.
Справка
Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
Международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе. Президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука».
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