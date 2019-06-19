The Bell: солдат, чья переписка стала одним из доказательств по делу крушения Boeing в Донбассе, родом из Альметьевска

Переписка солдата из Альметьевская стала одним из доказательств причастности России к крушению малайзийского Boeing в Донбассе.

Как сообщает The Bell, в материалах расследования, собранных международной следственной группой (JIT), оказалась беседа военнослужащего 2-го батальона 53-й зенитной ракетной бригады с девушкой Анастасией Дороховой. Издание предполагает, что с ней общался Максим Герасимов из Альметьевска. В 2014 году он проходил срочную службу в Курске, откуда, как предполагается, направили ЗРК «Бук» в сторону Донбасса.

Отмечается, что «Анастасия Дорохова» является фейковым аккаунтом, который могли вести следователи.

Ранее Международные следователи назвали имена троих россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе. Среди них оказались Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. В МИД РФ считают обвинения в адрес россиян голословными.