Следователи назвали имена подозреваемых в причастности к крушению MH17
Международные следователи назвали имена троих россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе.
По словам родственников погибших в авиакатастрофе, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Всем им будут предъявлены официальные обвинения в убийстве.
Суд над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 запланирован на 9 марта 2020 года, передает ТАСС.
Напомним, что Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
Международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе. Президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука».
Накануне нидерландский канал NOS сообщил, что причастными к крушению рейса MH17 могут быть командующий дислоцированной в Курске 53-й зенитной бригадой Сергей Мучкаев, бывший украинский военнослужащий Иван Безъязыков, глава разведки ДНР Сергей Дубинский, а также заместитель последнего Олег Пулатов.
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