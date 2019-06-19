Следователи назвали имена подозреваемых в причастности к крушению MH17

Международные следователи назвали имена троих россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе.



По словам родственников погибших в авиакатастрофе, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Всем им будут предъявлены официальные обвинения в убийстве.



Суд над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 запланирован на 9 марта 2020 года, передает ТАСС.



Напомним, что Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе. Президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука».



Накануне нидерландский канал NOS сообщил, что причастными к крушению рейса MH17 могут быть командующий дислоцированной в Курске 53-й зенитной бригадой Сергей Мучкаев, бывший украинский военнослужащий Иван Безъязыков, глава разведки ДНР Сергей Дубинский, а также заместитель последнего Олег Пулатов.

