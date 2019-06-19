Новости общества

18:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

17:25, 19.06.2019
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Фото: commons.wikimedia.org / PPCOE

Государственная дума и Совет Федерации сформировали делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Всего в нее вошли семь сенаторов и 11 депутатов.

Председатель комитета по международным делам Константин Косачев рассказал, что делегацию возглавит первый замглавы международного комитета СФ, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.

Кроме того, в сенаторский состав делегации вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский, передает «РИА Новости».

В думскую часть делегации попали Петр Толстой, Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Вера Ганзя и Леонид Слуцкий, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что в начале июня комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров