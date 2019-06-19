Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Государственная дума и Совет Федерации сформировали делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Всего в нее вошли семь сенаторов и 11 депутатов.



Председатель комитета по международным делам Константин Косачев рассказал, что делегацию возглавит первый замглавы международного комитета СФ, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.

Кроме того, в сенаторский состав делегации вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский, передает «РИА Новости».



В думскую часть делегации попали Петр Толстой, Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Вера Ганзя и Леонид Слуцкий, сообщает «Интерфакс».



Напомним, что в начале июня комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.

