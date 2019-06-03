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Профильный комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии

19:50, 03.06.2019
Профильный комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии
Фото: commons.wikimedia.org / PPCOE

Комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.

Также в сессии предлагается участвовать Боснии и Герцеговине. Кроме того, в проекте резолюции содержится предложение об изменении устава организации. Депутаты будут обсуждать соответствующий доклад 24 июня, передает «РИА Новости».

Ожидается, что на июньской сессии ПАСЕ состоятся выборы генсека Совета Европы и выборы судей ЕСПЧ.

Ранее в ходе переговоров между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД ФРГ Хайко Маасом была достигнута договоренность о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ.

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