Профильный комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии

Комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.

Также в сессии предлагается участвовать Боснии и Герцеговине. Кроме того, в проекте резолюции содержится предложение об изменении устава организации. Депутаты будут обсуждать соответствующий доклад 24 июня, передает «РИА Новости».



Ожидается, что на июньской сессии ПАСЕ состоятся выборы генсека Совета Европы и выборы судей ЕСПЧ.



Ранее в ходе переговоров между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД ФРГ Хайко Маасом была достигнута договоренность о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ.

