Власти Казани назвали цены билетов в новую часть зоопарка

Вторая очередь Казанского зооботсада откроется для посетителей к осени. Входные билеты будут стоить 250 рублей для взрослых, 150 — для детей.

Льготники смогут пройти в зоопарк за 100 рублей, рассказали сегодня на пресс-туре по «Реке Замбези».

Ранее гендиректор зооботсада Фанис Нурмухаметов сообщал на онлайн-конференции «Реального времени», что цены на билеты могут подняться до 400 рублей.

Посмотреть фоторепортаж из африканской части Казанского зооботсада, строительство которой должно завершиться через два-три месяца, можно здесь.