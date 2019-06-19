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Власти Казани назвали цены билетов в новую часть зоопарка

15:56, 19.06.2019
Власти Казани назвали цены билетов в новую часть зоопарка
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вторая очередь Казанского зооботсада откроется для посетителей к осени. Входные билеты будут стоить 250 рублей для взрослых, 150 — для детей.

Льготники смогут пройти в зоопарк за 100 рублей, рассказали сегодня на пресс-туре по «Реке Замбези».

Ранее гендиректор зооботсада Фанис Нурмухаметов сообщал на онлайн-конференции «Реального времени», что цены на билеты могут подняться до 400 рублей.

Посмотреть фоторепортаж из африканской части Казанского зооботсада, строительство которой должно завершиться через два-три месяца, можно здесь.

Общество Татарстан
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