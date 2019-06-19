«Река Замбези» в Казанском зоопарке: чистовая отделка «квартир» для новоселов и жильцов «со стажем»

В конце августа после реконструкции откроется первая из трех частей Казанского зоопарка — «Реки Замбези». Территорию площадью 6,7 га на берегу озера Кабан заселят животными африканского континента, оснастят зонами отдыха и смотровой площадкой. Сегодня казанским журналистам показали, что происходит в зоопарке сейчас.
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