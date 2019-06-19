«Река Замбези» в Казанском зоопарке: чистовая отделка «квартир» для новоселов и жильцов «со стажем»

14:20, 19.06.2019 46
1/46
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В конце августа после реконструкции откроется первая из трех частей Казанского зоопарка — «Реки Замбези». Территорию площадью 6,7 га на берегу озера Кабан заселят животными африканского континента, оснастят зонами отдыха и смотровой площадкой. Сегодня казанским журналистам показали, что происходит в зоопарке сейчас.

Распечатать материал

комментарии 0

комментарии

  • Анонимно 15:48
    Вроде всё круто, но люки то не могли задекорировать как-то?.. С нуля ведь строится всё
    Ответить
  • Анонимно 16:38
    Выглядит очень интересно, ждём.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи