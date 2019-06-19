Голландская полиция выдала ордеры на арест подозреваемых в крушении малайзийского «Боинга»

Совместная следственная группа (ССГ) выдала международные ордера на арест Игоря Стрелкова (Гиркина), Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Все четверо подозреваются в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года.

«В их отношении выданы международные ордера на арест», — приводит ТАСС слова главы национальной полиции Нидерландов Вилберта Паулиссена.

При этом голландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что следователи обратятся к российским властям с просьбой допросить подозреваемых.

Напомним, что сегодня следственная группа назвала имена подозреваемых, причастных к катастрофе со сбитым над Украиной самолетом.

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал «Реальному времени», каких выводов он ожидает от этого расследования.

