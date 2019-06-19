Голландская полиция выдала ордеры на арест подозреваемых в крушении малайзийского «Боинга»
Совместная следственная группа (ССГ) выдала международные ордера на арест Игоря Стрелкова (Гиркина), Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Все четверо подозреваются в причастности к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года.
«В их отношении выданы международные ордера на арест», — приводит ТАСС слова главы национальной полиции Нидерландов Вилберта Паулиссена.
При этом голландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что следователи обратятся к российским властям с просьбой допросить подозреваемых.
Напомним, что сегодня следственная группа назвала имена подозреваемых, причастных к катастрофе со сбитым над Украиной самолетом.
Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал «Реальному времени», каких выводов он ожидает от этого расследования.
Справка
Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым