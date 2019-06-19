Власти Казани подготовили три варианта дорог в Дербышках после жалоб из Нагорного

Разработчики генплана Казани представили жителям Дербышек три варианта развития дорожной сети в поселке. Год назад изменения, касавшиеся березовой рощи в Нагорном, вызвали бурные протесты.

Советник главы Казани Владимир Фомин рассказал, что первым является вариант действующего генплана. Второй вариант предполагает коридор для дороги по улице Тополевая в поселке Дербышки, сообщается на сайте мэрии Казани.

Третьим стал вариант, который и вызвал недовольство граждан в прошлом году: трасса вдоль лесополосы возле поселка Нагорный.

Фомин пояснил, что дорога в Дербышках необходима. Она позволит городу развиваться без пробок.

Напомним, что летом 2018 года проект нового генплана вызвал недовольство жителей Дербышек из-за дороги, разделявшей жилмассив и лес. Массовые возмущения и споры привели к тому, что власти города решили вернуться к варианту предыдущего генплана.