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Из Казани в Ашхабад запустят еще один еженедельный прямой авиарейс

11:33, 19.06.2019
Из Казани в Ашхабад запустят еще один еженедельный прямой авиарейс
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 3 июля запустят новый прямой авиарейс в Ашхабад (Туркмения).

Авиасообщение между городами теперь будет проходить три раза в неделю, в том числе по средам. Таким образом, самолеты будут вылетать из казанского аэропорта в Ашхабад и обратно еженедельно по средам, пятницам и воскресеньям.

Компания Turkmenistan в связи запуском третьего рейса ввела специальные тарифы, доступные только для вылетов из Казани, уточнили в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, ранее открылось прямое авиасообщение из Казани в Калугу.

БизнесТранспорт Татарстан
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