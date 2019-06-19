Из Казани в Ашхабад запустят еще один еженедельный прямой авиарейс

В Казани 3 июля запустят новый прямой авиарейс в Ашхабад (Туркмения).

Авиасообщение между городами теперь будет проходить три раза в неделю, в том числе по средам. Таким образом, самолеты будут вылетать из казанского аэропорта в Ашхабад и обратно еженедельно по средам, пятницам и воскресеньям.

Компания Turkmenistan в связи запуском третьего рейса ввела специальные тарифы, доступные только для вылетов из Казани, уточнили в пресс-службе городской мэрии.



Напомним, ранее открылось прямое авиасообщение из Казани в Калугу.