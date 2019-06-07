Сегодня открывается прямое авиасообщение из Казани в Калугу

С 7 июня авиакомпания «Руслайн» начинает выполнять рейсы из Казани в Калугу.

Как сообщает пресс-служба казанского аэропорта, полеты будут выполняться на самолетах CRJ-200 вместимостью до 50 пассажиров.

Расписание самолетов следующее:

вылет из Казани — в 18.00, прилет в Калугу — в 19.50.

вылет из Калуги — в 15.30, прилет в Казань — в 17.20.

Полеты будут совершаться дважды в неделю. Время в пути составит около 2 часов.

Напомним, что вчера в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Калужской областью.