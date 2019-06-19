Бывшего главу УЕФА Платини освободили из-под стражи

Экс-главу УЕФА Мишеля Платини, задержанного по делу о коррупции, отпустили из-под стражи.

Правоохранители арестовали Платини по подозрению в причастности к присуждению Катару права проводить чемпионат мира по футболу в 2022 году. Следствие подозревает, что он получил взятку.

Бывшего президента УЕФА допрашивали несколько часов. Допрос закончился в ночь на среду, 19 июня, пишет французская газета Le Monde.

Мишель Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. Тогда его отстранил Комитет по этике ФИФА, поскольку функционера заподозрили в коррупции из-за решения провести ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, ранее скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон.