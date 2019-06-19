Бывшего главу УЕФА Платини освободили из-под стражи
Экс-главу УЕФА Мишеля Платини, задержанного по делу о коррупции, отпустили из-под стражи.
Правоохранители арестовали Платини по подозрению в причастности к присуждению Катару права проводить чемпионат мира по футболу в 2022 году. Следствие подозревает, что он получил взятку.
Бывшего президента УЕФА допрашивали несколько часов. Допрос закончился в ночь на среду, 19 июня, пишет французская газета Le Monde.
Мишель Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. Тогда его отстранил Комитет по этике ФИФА, поскольку функционера заподозрили в коррупции из-за решения провести ЧМ-2022 в Катаре.
Напомним, ранее скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон.СпортФутболОбщество
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