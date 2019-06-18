Экс-главу УЕФА арестовали из-за проведения ЧМ-2022 в Катаре

Сегодня правоохранители арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Его подозревают в причастности к присуждению Катару права проводить чемпионат мира по футболу в 2022 году.

Платини был взят под стражу сегодня утром, пишет Mirror. Сообщается, что он был доставлен в помещение Антикоррупционного управления судебной полиции (OCLCIFF).

Легендарный футболист был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. Тогда его отстранил Комитет по этике ФИФА, поскольку функционера заподозрили в коррупции из-за решения провести ЧМ-2022 в Катаре.

