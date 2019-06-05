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Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

11:26, 05.06.2019
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Фото: svenskfotboll.se

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет.

Юханссон умер во вторник вечером после непродолжительной болезни, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

Леннарт Юханссон занимал пост президента УЕФА с 1990 по 2007 год. В январе 2007 года он по результатам голосования уступил место французу Мишелю Платини. Также Юханссон был вице-президентом ФИФА. Кроме того, до 2005 года он являлся президентом футбольной команды стокгольмского клуба АИК.

Напомним, что в апреле скончался бывший гендиректор футбольного и хоккейного клубов «Динамо» Сергей Федоров.

Спорт
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