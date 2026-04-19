В Татарстане ищут пропавшего рыбака, подтвердилась гибель второго

В республике до 25 апреля запрещен выход маломерных судов на воду

Фото: Артем Дергунов

В Мензелинском районе продолжаются поиски пропавшего рыбака. 17 апреля во время рыбалки пропали двое мужчин — 1987 и 1989 годов рождения. В ходе поисковой операции спасатели ЗПСО №6 ГКУ «Поисково‑спасательная служба Республики Татарстан при МЧС РТ» обнаружили пропавшую лодку на реке Ик вблизи села Дусай‑Кичу, об этом сообщили в пресс-службе.



Позднее, в 800 метрах от берега, с глубины 1 метр из воды извлекли тело мужчины 1989 года рождения и передали его сотрудникам правоохранительных органов. На погибшем не было спасательного жилета. С наступлением темноты поисковые работы завершили, а поиски второго мужчины, 1987 года рождения, возобновятся 20 апреля.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Татарстане до 25 апреля запрещен выход маломерных судов на воду. Это связано со сложной ситуацией на водоемах республики: местами идет редкий ледоход, паводочная волна несет коряги, бревна и другой мусор, а температура воды на реках остается близкой к зимней.



Наталья Жирнова