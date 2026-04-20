Дроны ВСУ за ночь атаковали восемь регионов России — в Туапсе погиб человек

В одном из морских портов Краснодарского края произошло возгорание

Фото: Дарья Пинегина

Российские средства ПВО в течение ночи уничтожили 112 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

— В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 19 апреля до 7.00 20 апреля по московскому времени, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — сказано в сообщении военного ведомства.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Краснодарском крае. При отражении атаки в Туапсе погиб человек, о чем сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев: «По предварительной информации, погиб один мужчина. <...> Еще один — пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь».

По данным главы края, в одном из морских портов произошло возгорание, а в ряде социально значимых объектов и жилых зданий, включая школу, детский сад, музей, церковь и многоквартирный дом, было выбито остекление. На текущий момент на местах падения обломков продолжают работу специалисты.

Рената Валеева