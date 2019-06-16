Эрдоган о поставках С-400: «Вопрос решен»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос с поставками российских систем С-400 решен, сообщает NTV Turk.

Об этом он рассказал журналистам после возвращения с саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. Эрдоган отметил, что, скорее всего, поставки начнутся в первой половине июля.

Напомним, ранее сообщалось, что США намерены сохранить союзнические отношения с Турцией, несмотря на то, что страна закупает российские С-400.

