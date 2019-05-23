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США собираются продолжить консультации с Турцией по проблеме российских С-400

00:37, 23.05.2019
США собираются продолжить консультации с Турцией по проблеме российских С-400
Фото: mil.ru

США намерены сохранить союзнические отношения с Турцией, несмотря на то, что страна закупает российские С-400, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс. Сейчас американские власти занимаются поиском решения имеющейся проблемы.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400.

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