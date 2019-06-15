Губернатор Пензенской области сообщил о стабилизации ситуации после массовой драки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в селе Чемодановка, где произошла массовая драка, стабилизировалась.

«Только что закончили [заседание] штаба по ситуации в Чемодановке вместе с инициативными жителями села. Ситуация стабильная. Подозреваемые задержаны. В рамках закона будут проведены контрольные меры, о которых мы говорили вчера на сходе и сейчас с людьми», — написал он в Instagram.

Напомним, в результате конфликта между цыганами и жителями Чемодановки пострадали несколько человек, из них двое госпитализированы, в том числе 34-летний мужчина, который был доставлен с черепно-мозговой травмой в больницу Пензы, где скончался.

Ранее сообщалось, что по делу о массовой драке и в Пензенской области в полицию были доставлены более 170 человек. Следственный комитет установил личности всех участников драки. Кроме того, руководитель Следкома Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя села в Главное следственное управление СК РФ.