Итоги дня: предварительный отчет МАК по авиакатастрофе в Шереметьево, снижение ключевой ставки, форум татарских религиозных деятелей

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 июня.



Межгосударственный авиационный комитет обнародовал предварительный отчет по результатам расследования авиакатастрофы 5 мая в Шереметьево. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прокомментировал документ. С его слов, предварительный отчет МАК показал, что техника и системы самолета, который 5 мая сгорел в Шереметьево, работали штатно за исключением момента попадания молнии.

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5% годовых. Последний раз ЦБ снижал ставку в марте 2018 года — на 0,25% до 7,25%.

Путин назвал последствия выхода США из совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану.

Сегодня в Казани прошло пленарное заседание ежегодного форума «Национальная самобытность и религия», на нем прозвучало сразу несколько важных инициатив. Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал российских имамов преподавать татарский язык в мечетях, что нашло поддержку среди видных мусульманских деятелей. Также священнослужители обсудили функционал мечетей и имидж имама.



В Казани объявили победителя конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр — 2019». Им стал заведующий кафедрой неврологии и реабилитации Казанского государственного медицинского университета, заслуженный врач РТ Энвер Богданов.



В Казани состоялось открытие мемориальной доски в честь народной артистки ТАССР Альфии Авзаловой.



Казанский пороховой завод не будут переносить в удмуртский Кизнер. Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев заявил, что инфраструктура бывшего объекта уничтожения химоружия в удмуртском поселке Кизнер не позволяет переместить туда Казанский пороховой завод.



Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Обновленный список размещен на сайте организации.

