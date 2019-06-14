ЦБ понизил ставку до 7,5% впервые с марта 2018 года

Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Последний раз ЦБ снижал ставку в марте 2018 года — на 0,25% до 7,25%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Напомним, что по итогам последнего, апрельского заседания совета директоров Банка России, когда ключевая ставка в очередной раз была сохранена на уровне 7,75% годовых, глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила ее снижения во втором-третьем квартале этого года. Все опрошенные «Реальным временем» эксперты ожидали снижения ставки до 7,5% годовых. Лишь в одном из банков не стали говорить о конкретных цифрах, впрочем, подтвердив направление ее движения. Подробнее — в материале «Реального времени».