Памяти Моң патшабикәсе. В Казани появилась мемориальная доска в честь Альфии Авзаловой

Сегодня в Казани состоялось открытие мемориальной доски в честь народной артистки ТАССР Альфии Авзаловой. Памятный знак установили на фасаде дома по адресу: улица Туфана Миннуллина, 8а, где прославленная татарская певица жила с 2004 по 2017 год. Автор мемориальной доски — казанский скульптор Фаниль Валиуллин, который в течение нескольких месяцев изготовит памятник певице. Он будет установлен на ее могиле на Татарском кладбище в Казани.