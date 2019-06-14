Памяти Моң патшабикәсе. В Казани появилась мемориальная доска в честь Альфии Авзаловой

Сегодня в Казани состоялось открытие мемориальной доски в честь народной артистки ТАССР Альфии Авзаловой. Памятный знак установили на фасаде дома по адресу: улица Туфана Миннуллина, 8а, где прославленная татарская певица жила с 2004 по 2017 год. Автор мемориальной доски — казанский скульптор Фаниль Валиуллин, который в течение нескольких месяцев изготовит памятник певице. Он будет установлен на ее могиле на Татарском кладбище в Казани.
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